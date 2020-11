All Blacks dedican impresionante haka como homenaje a Diego Maradona

La selección de rugby de Nueva Zelanda, conocidos mundialmente como los All Blacks, rindieron este sábado un impresionante haka en honor a Diego Maradona.

Los oceánicos se enfrentaron esta jornada ante Argentina, en donde vencieron como local por 38-0 a los Pumas.

En la antesala del encuentro, realizaron su tradicional haka, en donde colocaron en el césped una camiseta con el nombre de Maradona, en homenaje tras su fallecimiento.

Los rostros de los jugadores argentinos se notaron visiblemente emocionados ante el gesto de los neozelandeses.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.

🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV

— All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020