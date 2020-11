Vélez Sarsfield comunicó que el chileno Pablo Galdames se contagió de covid-19

Vélez Sarsfield dio a conocer este sábado que el jugador chileno Pablo Galdames dio positivo en un test PCR, indicando que presentó un cuadro febril durante la tarde del viernes y el testeo correspondiente resultó positivo de covid-19.

El cuadro Fortín también informó que el volante "fue aislado en su domicilio y está siendo controlado por el cuerpo médico de la institución". Galdames se perdió así el encuentro de este sábado a las 19:20 horas contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la quinta fecha del campeonato argentino. Recalcar que el torneo transandino pasó a llamarse Copa Diego Maradona, en honor al recientemente fallecido astro argentino.

Pablo Galdames no es el único que sufre las consecuencias del coronavirus en Vélez. Según informó el club, el argentino Lucas Hoyos, "continúa con sintomatología compatible con covid-19 leve, aislado y asistido por Infectología”.

El volante formado en las divisiones menores de Unión Española y que ha sido seleccionado nacional sub 20, sub 21 y en la “Roja” mayor, no es el primer futbolista chileno que actúa en el extranjero en contagiarse. Ángelo Araos, jugador del Corinthians de Brasil, tuvo la enfermedad a finales de junio; mientras que Erick Pulgar, de la Fiorentina italiana, se contagió en agosto.