Caso Montillo y la “U”: “Va a renovar sí o sí”

“No es la hora de hablar de renovaciones en el plantel, porque aún no tenemos claro cuál va a ser la realidad del club el próximo año”, se apresura a señalar una fuente al interior de Universidad de Chile, a raíz de las declaraciones del representante de Walter Montillo.

Según Sergio Irigoitía, representante de la “Ardilla”, "Walter no tiene problemas personales ni familiares que posterguen sus deseos de renovar en la ‘U’. Tres meses atrás empecé a charlar para avanzar en una renovación y en la ‘U’ me decían 'te contesto pronto' (…) hasta que el viernes hablé con Cristián Aubert (presidente Azul Azul) y me dice que la directiva del club y Dudamel tienen que evaluar a Walter para ver si sigue o no". "Eso no corresponde", lanzó el agente en entrevista con El Mercurio, confirmando lo que ya había afirmado a La Tercera.

“Los representantes siempre quieren adelantar las cosas”, señala la fuente, “pero la verdad es que es una decisión que involucra a todo el plantel. Insisto, no es hora de hablar de renovaciones si no se tiene claro cuál va a ser el panorama del próximo año, si estaremos en copas internacionales o no, si habremos bajado a Primera B, cosa que dudo mucho, o no”.

“Aparte que tenemos un técnico que llegó recién, estuvo en cuarentena, pero lleva menos de dos semanas trabajando presencialmente. No se le puede pasar a llevar. Hay que esperar el momento que corresponde”, agrega.

“Se entiende la posición del representante, pero ¿qué pasaría si la directiva negocia ahora con Walter? ¿En qué pie estarían los otros que vencen contrato, como Bose, Osvaldo o Matías, por poner un par de ejemplo”, enfatiza.

Y sentencia: “Montillo va a renovar sí o sí, eso es seguro. No tengo dudas”.