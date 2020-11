Definitivo: Montillo confirma que no renovará con la Universidad de Chile

Tal como había adelantado Publimetro, el viernes se supo que Universidad de Chile esperaría un par de semanas para evaluar la continuidad de Walter Montillo para el próximo año…pero el anuncio no fue tomado del todo bien por el jugador, quien decidió no jugar el próximo año en el club.

Y así lo confirmó este lunes en conversación con Radio ADN, en donde sostuvo que "me bajé el sueldo para venir acá. Me siento importante en el club. Esto es una bomba, lo sé, pero prefiero que sea ahora y concentrarnos en el torneo".

Walter Montillo, encarando hacia la puerta de salida Se iría a fines de diciembre, cuando termina su contrato, antes del fin del torneo, cansado del trato que el club le ha dado.

"No hablo porque me dijeran que me iban a evaluar 2 ó 3 semanas. Me dolió la salida de Caputto porque es de las pocas personas que realmente se la jugó para que volviera", precisó "La Ardilla".

De esta forma, Montillo aclaró que tiene contrato hasta el último partido del torneo.

"No quiero ser un estorbo. Puede ser que me vaya ahora o cumpla mi contrato, no lo sé. No es el momento para ponerme a hablar de ofertas, no me ha llamado nadie (…) Intentaré seguir igual, más allá que se termine mi contrato. Disfruté volviendo a jugar acá, pese a que no hay público en los estadios", sentenció.