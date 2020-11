Walter Montillo, encarando hacia la puerta de salida

El viernes se supo que Universidad de Chile esperaría un par de semanas para evaluar la continuidad de Walter Montillo para el próximo año. Bastó dicho anuncio para que el jugador de 36 años decidiera que no jugará en 2021 con los azules, salvo que ocurra algo extraordinario. Cansado de hacer concesiones, “La Ardilla” no esperará la evaluación del nuevo técnico, Rafael Dudamel, y partirá, seguramente tan pronto concluya su contrato, el 31 de diciembre, aún cuando el campeonato no haya finalizado.

Montillo llegó este año haciendo una serie de sacrificios, según confidencian desde su entorno. Entre otras cosas, además de preferir a la “U” por sobre otras alternativas, está cobrando su sueldo prorrateado en 24 cuotas, atendiendo las dificultades económicas del club, por lo que terminará de cobrar esta temporada a fines de 2021. Siente que el único que se la jugó por su llegada, además de él, fue el extécnico Hernán Caputto. Y, ahora, cuando debe programar su futuro mediato, como los temas escolares de sus hijos y las terapias que requiere uno de ellos, los laicos siguen aplazando una renovación que se viene hablando hace rato y que, por su rendimiento, se ha ganado con creces.

Por eso, el 31 de diciembre, cuando termina el contrato, aún antes de que concluya el torneo, Montillo dejaría el lugar que había elegido para retirarse.