Jugadora que se negó a realizar minuto de silencio por Maradona: "He recibido amenazas de muerte"

Paula Dapena, la jugadora que se negó a realizar un minuto de silencio por la muerte de Diego Maradona, denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales tras viralizarse la imagen.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el partido en el que se enfrentaron su club, el Viajes Interrías FF de la 3ª división femenina española, ante el Deportivo La Coruña (1ª) en la ciudad de Abegondo.

Allí se ve en registro a todas las jugadoras de pie rindiendo el minuto de silencio, mientras que Dapena se sentó en el césped, dando la espalda a la tribuna.

En entrevista con Marca, la futbolista señaló sobre su gesto que "volvería a hacerlo, sin duda ninguna".

"El jueves fue el día de la eliminación contra la violencia de género y por un hombre maltratador reconocido se guardaba un minuto de silencio y no por las víctimas es algo que por mis ideales feministas no permitían hacerle un homenaje a Maradona", expresó.

Dapena señaló en ese sentido que "para mí Maradona era un jugador espectacular, pero como para persona dejaba mucho que desear y para mí hay que tener unos valores por encima de las habilidades".

"En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo. Las redes sociales son así: es mejor esperárselo que no para no asustarte", remató.