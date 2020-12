Pellegrini no piensa renunciar en el Betis: "Mientras mÃ¡s dura se pone la marcha, mÃ¡s duro se pone el tÃ©cnico"

El director técnico chileno Manuel Pellegrini atraviesa un difícil presente en el Real Betis de España. Después de la caída 2-0 como local ante el Eibar, el equipo del "Ingeniero" sumó su tercera derrota en línea.

"El equipo estuvo inseguro, no creo que haya falta de actitud, pero no supimos reaccionar. Estamos en un momento complicado y hay que buscar una solución", sostuvo Pellegrini sobre el último traspié de su equipo.

Jugadora que se negó a realizar minuto de silencio por Maradona: "He recibido amenazas de muerte" "Para mí Maradona era un jugador espectacular, pero como para persona dejaba mucho que desear y para mí hay que tener unos valores por encima de las habilidades", afirmó Paula Dapena.

Más allá de aquello, el ex DT del Manchester City dijo que "creo que tenemos equipo para jugar mejor que ahora. Hay ganas de poder revertir esto, eso no falta. Debemos tratar de volver a tener esa seguridad defensiva y después llegarán resultados. ¿Clasificación? Hay que aceptar la autocrítica cuando no hacemos las cosas bien. Regalamos muchos goles. No logramos hacer ocasiones en los últimos partidos, debemos buscar soluciones".

Consultado por la posibilidad de renunciar a la banca del Betis, Pellegrini respondió: "mientras más dura se pone la marcha, más duro se pone el técnico. Las ganas es lo que menos me falta y mucho menos pienso en dar un paso al lado. Tenemos que retomar la confianza y estoy convencido de cuando eso suceda van a volver los rendimientos individuales de jugadores que sabemos que pueden hacerlo mejor".