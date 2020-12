Coquimbo Unido se hizo fuerte de visita y avanzó por primera vez a cuartos de final en un torneo internacional

Coquimbo Unido hizo historia. Los piratas derrotaron a Sport Huancayo 2-0 y clasificaron a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, algo que nunca antes habían logrado en ninguna competición internacional.

La escuadra chilena tuvo que salir a buscar la clasificación como visitante, luego que en la ida empatara 0-0 en el puerto, muy distinto a las dos llaves anteriores, donde salió del país con un cómo 3-0 a su favor. Pese a verse en la adversidad, los dirigidos por Juan José Ribera se quedaron con el triunfo.

Los aurinegros comenzaron con todo el partido y al minuto de juego urdieron una gran jugada desde la derecha, que terminó con un remate cruzado de Joe Abrigo desde la izquierda del área, el cual iba interceptó con un taco Diego Vallejos para anotar la apertura de la cuenta.

Eso sí fue con suspenso, ya que el juez de línea levantó la bandera y consideró que el ex Universidad Católica estaba adelantado. Pero el árbitro central, el ecuatoriano Augusto Aragón, revisó la jugada en el VAR y confirmó que el ariete no estaba off side, sino que se adelantó a todos para definir sin marca en el área chica.

Pero tras eso, los peruanos comenzaron a dominar el encuentro y llegaron en varias oportunidades hasta el arco de Matías Cano, quien supo contener los remates de media distancia que buscaban los locales.

A los 81' los de la cuarta región sentenciaron el partido. Nuevamente Abrigo recogió una pelota suelta en la mitad de la cancha y cedió para el recién ingresado Lautaro Palacios, quien encaró a su defensa y con un gran amague quedó solo frente al arquero para anotar el 2-0 definitivo.

Ahora Coquimbo esperará rival entre Unión La Calera y Junior de Barranquilla, que juegan este jueves a las 19:15. Los cementeros cayeron como visitantes 2-1, pero esperan aprovechar la localía para sacar ventajas en el pasto sintético del Nicolás Chahuán y con un 1-0 les basta para enfrentarse a los piratas y asegurar un equipo chileno en semifinales. La UC, en tato, a las 21:30 del jueves recibe a River Plate para asegurar su paso a la siguiente fase tras la victoria 2-1 en Uruguay.

Coquimbo avanzó por primera vez a la ronda de ocho mejores en un torneo internacional

⏱️¡Terminó el partido! ⚽️@coquimbounido ganó 2⃣-0⃣ ante @clubshuancayo por la revancha de los Octavos de Final y se clasificó a la siguiente instancia. 🏆 Vuelta por los Octavos de Final de la #Sudamericana. pic.twitter.com/AgyWNGztNF — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 3, 2020

Otros resultados en la Copa Sudamericana: