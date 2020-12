Caszely vuelve a jugar con las letras: lanza su segundo libro con vivencias, historias y revelaciones "más allá del metro cuadrado"

Cuando Carlos Caszely debutó en las letras corría el 2011 y a su lado en la testera del lanzamiento estuvo sentado el entonces entrenador de la Selección chilena, Caudio Borghi. "Calle larga con final de pasto" fue otro hito entre las incontables facetas del ídolo del fútbol que, además ,ha sido periodista, actor, estandapero, cantante, universitario, trotamundos, esposo y padre y, sobre todo, una figura profunda y auténticamente popular.

En estos tiempos de literatura deportiva tipo marmicoc, con libros rápidos y desechables que tienen a Google como su "ghost writer", sin embargo el goleador eterno se dio casi una década de tiempo para genear una segunda obra más extensa, profunda y reposada. "Son más de trescientas páginas y escribi tanto porque no quería que nada de lo que me interesaba contar se quedara afuera", confiesa el Chino Caszely, con la emocion natural del lanzamiento que el próximo lunes al mediodía lo pondrá -otra vez- frente a las cámaras y a sus admiradores en la Plaza Ñuñoa.

"Caszely, la leyenda: el rey más allá del metro cuadrado" es el titulo del libro que tiene como temas sus vivencias en el fútbol y fuera de él, así como aquellos personajes y amigos con quienes fue estrechando lazos en torno a una cancha. La idea nació en España hace casi cinco años y tomó fuerza con la participación de otros cracks que compartieron tanto un camarín como alguuna charla de café.

"El libro está conformado por las historias, vivencias y anécdotas que acumulé en mi vida, pero además se ve enriquecido por el testimonio de amigos que aportan también su visión. Hay algunas crónicas escritas o sacadas de las opiniones de compañeros que tuve fuera de Chie: como Solsona en el Deportivo Español, por ejemplo, y otros tantos, que accedieron a participar de esta publicación", detalla Caszely.

Las huellas de Caszely

En rigor, Carlos Caszely también contará historias entrañablemente propias, que fueron parte de su crecimiento como persona y deportista. Incluso, una especialmente emotiva porque involucra a su amigo Edgardo Angulo, quien intervino en la creación del libro y no alcanzó a verlo publicado, como era su anhelo.

"Era un querido amigo del barrio San Eugenio, de las pichangas en el vecindario, de los compañeros de la infancia y juventud que nunca se olvidan. Él participó en el libro y siempre me decía que me apurara en editarlo… Y no alcanzó a verlo, porque falleció hace poco y éste será una especie de homenaje también para él. Después de los 70 años todos estamos expuestos a eso", reflexiona el Chino con cierta resignación tras la muerte de su camarada.

En el 2012, Caszely y Sócrates aparecieron en el documental de Eric Cantona "Rebeldes del Fútbol", un apelativo que lo define en esa búsqueda permanente por impedir que la vida pase sin dejar huellas…