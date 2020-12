Gastón Lezcano a dos bandas, como en la cancha: "Sabemos que se viene el Clásico, pero estamos enfocados en la Copa, es el sueño de todos"

Universidad Católica enfrenta cuatro días clave. Esta noche puede sellar su paso a los cuartos de final de la Sudamericana, cuando reciba a River Plate (21:30 horas) tras haberle ganado 2-1 en Uruguay, mientras que el domingo visitará a Universidad de Chile. Gastón Lezcano, habitual titular, advierte que los “cruzados” están enfocados primero en el duelo por la Copa, que es el “sueño de todos”.

Después pensarán en el Clásico Universitario, donde no hace tanto se mostraron muy superiores a la “U”. Más allá de la frase cliché de que son “partidos aparte”, el “Gato” Lezcano reconoce que en San Carlos pudieron haber hecho “uno que otro gol más”. Pero bueno, antes, como dijimos, está el encuentro copero.

Lezcano, ¿cómo se encara un partido como el de River, de local, habiendo ganado de visita?

Somos conscientes de que será un partido muy difícil, así como lo fue en Uruguay. Es un equipo duro y más allá de que ganamos de visita, sabemos que no está cerrado, así que tenemos que salir a dar el 100 por ciento de cada uno para pasar la llave.

¿Pero se juega con el marcador en la cabeza, con un poco de especulación?

No, nosotros vamos a salir como si estuviésemos en cero, porque si juegas con el resultado en la cabeza, eso te puede jugar una mala pasada. Todavía no cerramos la llave, de ninguna manera, y si nos relajamos un poquito, lo podemos pasar mal.

¿Se empiezan a ilusionar con la Sudamericana?

Sí, obvio, todos los equipos que entran a una Copa sueñan con ganarla. Nosotros estamos bien y nos sentimos capacitados para seguir avanzando lo más lejos posible. Ganar algo internacional es el sueño de todos.

Parece no haber ningún “cuco” en el cuadro…

No, la verdad es que son todos equipos muy parejos a nivel futbolístico. Por ahí capaz que no está ninguno de los gigantes de Sudamérica, porque están jugando la Libertadores, pero es una Copa importante. Nos sentimos muy bien y ojalá podamos seguir avanzando hasta el final.

¿Se puede omitir el Clásico Universitario del domingo de la cabeza o igual está dando vueltas?

La verdad es que nosotros estamos hablando y trabajando sobre River. Obviamente, sabemos que se viene el Clásico, que es un partido lindo, son partidos aparte, pero primero estamos enfocados en la Copa, en dejar la vida, porque el sueño de todos es seguir avanzando.

Más allá de esa frase cliché de los “partidos aparte”, ¿se sienten superiores a la “U” en este momento?

Por ahí la campaña muestra una cosa, la diferencia que hay entre nosotros y la “U”, pero, te repito, los clásicos son partidos aparte, no juega la posición en la tabla de los equipos. Casi siempre se da ese plus, sabiendo lo que genera un clásico tan grande. Va a ser un partido difícil y, a la vez, lindo de jugar.

Pero, por ejemplo, en San Carlos, hace no tanto, sí se notó bastante esa diferencia en la tabla, la goleada pudo ser mucho mayor…

Sí, como dices, en el partido anterior demostramos que estuvimos muy bien, desplegamos un juego muy bueno y fuimos contundentes. Podríamos haber hecho uno que otro gol más, pero bueno, esa tarde el equipo demostró la jerarquía que venimos trayendo y el momento que estamos pasando. Esperemos repetirlo.

¿Les gusta a los titulares habituales, dentro de los que está Lezcano, este estilo del entrenador de no rotar casi nunca?

Por ahí no hubo tantas rotaciones, pero lo bueno es que a la hora de rotar a uno que otro jugador, lo hicieron de buena manera y eso al grupo le viene bárbaro. Eso nos pone contentos, porque estamos muy unidos y todos tenemos un mismo objetivo, que es pelear la Copa y el Campeonato.

¿Están muy cansados?

Sí, somos conscientes de eso y se ha notado cuando tuvimos una seguidilla de partidos muy bravos. Por ahí físicamente nos ha pasado la cuenta, pero este equipo saca ese plus y deja todo en cada partido. Por suerte tuvimos esta semana larga para trabajar tranquilos, descansar y recuperarnos.

¿Les dará el físico hasta fin de temporada, peleando idealmente a dos bandas?

Calculo que sí. Ahora se nos viene otra seguidilla de partidos complicados, pero creo que el equipo demostró que está a la altura, que está bien físicamente. Dios quiera que no tengamos lesiones, para tener el plantel lo más completo posible de aquí al final, porque vamos a necesitar a todos.

La autocrítica de Lezcano: “Me falta llegar más al gol, lo estoy trabajando”

Nosotros los periodistas, no habiendo público en el estadio, podemos escuchar cosas que antes no escuchábamos. ¿Por qué te “putea” tanto Holan? No te deja tranquilo con el “Gato, Gato”…

Nooo, jajajá. La verdad es que dentro de la cancha se escucha muy poco lo de afuera. Obviamente que a veces marca indicaciones. Puede ser que, como dices, me debe marcar movimientos y esas cosas, pero uno está muy concentrado, está metido en el partido, más allá de que haya o no haya gente.

Pero se nota que los tiene “cortitos”…

Sí, trabaja de esa manera, en los entrenamientos igual. Por ahí les sorprende un poco a ustedes, pero a nosotros no. Capaz que se nos hace común por eso, pero más allá de que esté gritando o marcando movimientos desde afuera, adentro somos nosotros los que tomamos las decisiones.

¿Es un técnico que genera cierto respeto mayor al habitual?

Individualmente, siempre respeté a todos los entrenadores por igual, nunca le falté el respeto a ninguno. Sabemos lo que genera Ariel, que es un técnico obsesivo, que está en cada detalle. Por eso a ustedes por ahí les sorprende que esté todo el tiempo marcando movimientos, por su obsesión por los detalles, que son los que marcan la diferencia.

¿Piensas que el hincha valora tu esfuerzo, tu ida y vuelta, los fouls que te generas, las asistencias que das?

Sí, la verdad, desde que llegué, la gente me ha tratado de muy buena manera, recalcándome el esfuerzo y el sacrificio por el equipo. Eso es fundamental y es lindo para mí el reconocimiento, porque siempre trato de dar el máximo. Obviamente, hay partidos donde te salen todas las cosas y otros donde no, pero el esfuerzo y el sacrificio siempre lo he entregado y lo voy a hacer hasta el último partido. Como dices, la gente me reconoce eso. Estoy trabajando, porque me falta, el llegar un poco más al gol, pero estoy muy tranquilo.

Eso era lo último que te quería preguntar: el finiquito, ¿es un aspecto a mejorar de Gastón Lezcano?

Sí, eso yo lo tengo en cuenta, es un aspecto a mejorar. He tenido situaciones y no las he podido concretar, pero lo bueno es que me las genero y las genera el equipo, así que hay que estar más tranquilo nada más para llegar al gol.