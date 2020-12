En la U, la juventud puede ser el remedio para la desilusión

Mientras un par de centenares llegaron hasta el Centro Deportivo Azul y, en las afueras del recinto de La Cisterna, pidieron a la dirigencia que retenga a Walter Montillo, el técnico de la U, Rafael Dudamel, intenta armar una oncena para enfrentar al líder, Universidad Católica.

La trastienda del adiós de Walter Montillo de la "U": ¿Quién miente? Según la "Ardilla", en septiembre, Cristián Aubert le aseguró la renovación. Desde Azul Azul lo niegan, debido a la nueva política de extensiones de contrato.

Con “La Ardilla” descartada por una lesión, el entrenador venezolano había probado a Jimmy Martínez como reemplazo del mediocampista creativo, pero quien parece tomar ventaja para ocupar ese puesto el domingo es el joven Brandon Cortés, mientras que Luis del Pino Mago será quien jugue en el sector izquierdo de la zaga ante la ausencia del contundido Jean Beausejour.

Otra novedad sería el debut, y como titular, del colombiano Reinaldo Lenis como parte del tridente ofensivo.

Así, la U recibiría a la UC con Fernando de Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova y Del Pino; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza y Cortés; Lenis, Joaquín Larrivey y Nicolás Guerra.

Una vez terminada la práctica, Montillo se acercó hasta la entrada, para agradecer el gesto de los hinchas que llegaron hasta el CDA para evidenciar su preocupación ante su eventual partida. Si bien la dirigencia de Azul Azul estaría preparando una oferta para revertir la decisión del argentino, todo indica que su salida es inminente.

“Me gusta ir de frente. Para que se queden tranquilos, no es un tema económico. Mis hijos ya entienden. Los que me conocen saben lo que yo hice la vez anterior (que pasó por el club) y en ésta para volver. No soy dueño de la verdad, tengo 36 años y tengo que rendir siempre. Cada uno puede tomar decisiones. Esto tendría que haber sido de otra forma. Les pido nuevamente disculpas a los hinchas”, dijo Montillo a quienes se acercaron hasta el recinto de La Cisterna.

En ese convulsionado ambiente, donde la máxima figura de la temporada está prácticamente fuera, Dudamel debe encontrar la fórmula para darle pelea al puntero.