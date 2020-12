Walter Montillo ratifica el fin de su etapa en la U y anuncia su retiro: "Ya está, no quiero generar polémica"

Después de varios días siendo el tema principal en el entorno de Universidad de Chile, el futbolista argentino Walter Montillo ratificó que pondrá fin a su segundo ciclo en los azules y que tras ello, dará paso a su retiro profesional.

"Como les promet√≠, como les dije, como yo lo quiero,¬†esta quiero que sea mi √ļltima camiseta¬†y viendo todo lo que estaba pasando, que creo que no le hace bien a mis compa√Īeros principalmente, con todas las cosas que se vienen hablando y casi siempre le est√°n preguntando a ellos por m√≠. Me gusta estar en los medios habl√°ndose de f√ļtbol y no de todo este tema", explic√≥ Montillo a trav√©s de un video publicado en el canal oficial de Universidad de Chile.

En la U, la juventud puede ser el remedio para la desilusi√≥n Brandon Cort√©s ser√≠a el reemplazante del lesionado Walter Montillo este domingo en el Cl√°sico. Los hinchas llegaron hasta el CDA a pedirle a ‚ÄúLa Ardilla‚ÄĚ que se quede en 2021.

El experimentado mediocampista sostuvo que "ya expliqué los motivos, de matricular a mis hijos en la escuela, les había dado un plazo y los tuve que matricular en Argentina porque se me cerraban los cupos allá. No quiero que haya especulaciones que me voy a otro club, que ya lo tenía visto ni demás. Ya está, no quiero generar polémica, hablé con quien tenía que hablar".

Por √ļltimo, el referente azul, quien termina contrato con la U a fines de enero, dej√≥ el siguiente mensaje: "agradezco las muestras de cari√Īo,¬†lo que hicieron ayer en el club. Es momento de concentrarnos solamente en lo futbol√≠stico y yo poder disfrutar mis √ļltimos dos meses como jugador profesional. Disfrutar en el buen sentido, con compa√Īeros, el d√≠a a d√≠a. Era la mejor manera de poder desactivar todo esto y que no se hable de m√°s. Es un d√≠a dif√≠cil, especial para m√≠ y mi familia, porque son muchos a√Īos viviendo de lo que m√°s me gusta hacer. Lo que venga va a ser mejor tambi√©n".

En video: las declaraciones de Walter Montillo en el canal oficial de Universidad de Chile: