Ídolo colombiano rechaza la vuelta de Rueda: "Vamos a traer un técnico que está fracasando en Chile"

Es posible que en los próximos días el entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, pueda dejar su cargo y partir a dirigir al representativo de Colombia.

Sin embargo, en dicho país no todos avalan su llegada. Y entre ellos está el exfutbolista e ídolo del equipo cafetero, Iván René Valenciano: “Vamos a traer un técnico que está fracasando en Chile. No entiendo la verdad", afirmó.

En conversación con ESPN, el “Bombardero” cree que Rueda no es la elección correcta para el combinado de su país: “No tiene espalda. Si pierde con Brasil y Paraguay, se va. En este momento los números no lo avalan. Reinaldo es un gran entrenador, un tipo capaz. En este momento no es el salvador para Colombia. El salvador son los jugadores que son los que tienen que cambiar la cara de todo esto".

¿Regalo de Navidad para los hinchas de Colombia o de la Roja? En Bogotá dan por hecho el regreso del técnico Reinaldo Rueda Un diario colombiano asegura hoy que la vuelta del entrenador "está prácticamente confirmada".

Que Rueda se quede en Chile, dicen

“Con Reinaldo no hay compás de espera. Que se quede en Chile y demuestre sí tiene la capacidad de sacar todo adelante. Cuando hubo la posibilidad de irse no se fue, ahora que 'chupe' y que aguante. Que Colombia busque otro para cambiar el rumbo", dijo el exjugador.

Descartando al estratega de la “Roja”, Valenciano tiene un candidato claro: “Yo pondría a Arturo Reyes porque si pierde con Brasil y Paraguay se puede ir”. Colombia marcha en el séptimo lugar de las clasificatorias a Qatar 2022, con 4 puntos, donde acumula dos derrotas seguidas