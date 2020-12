Técnico de Wanderers acusó irregularidad en la llegada de Suazo a La Serena

Poco después de que se conociera la demanda del seremi de Valparaíso sobre Unión La Calera, otra irregularidad podría remecer al fútbol chileno. Miguel Ramírez, DT de Santiago Wanderers, deslizó una posible anomalía en la inscripción de Humberto Suazo en Deportes La Serena, lo que podría terminar en una sanción sobre el club que está jugándose la permanencia en Primera División.

Después del empate a 1 entre los caturros y Coquimbo Unido, Ramírez fue consultado si pediría los puntos debido a la acusación sobre La Calera, cuadro demandado por suplantar la identidad de un jugador durante unos exámenes PCR.

Al respecto, el entrenador del Decano señaló: "No lo hemos conversado, pero seguramente nuestro presidente va a estar atento a todo lo que pueda acontecer. Así que no me cabe duda que si hay que hacer algo, algo se hará. Ahora, hay otras situaciones que se tienen que analizar con respecto a situaciones que han pasado en el torneo como, por ejemplo, lo que pasó con Deportes La Serena".

"Cheíto" explicó que "salió un jugador (Stefan Pino) del club (La Serena) y contrataron a otro, como 'Chupete' Suazo, siendo que este jugador que estaba inhabilitado (Pino) por su lesión de seis meses, y antes de los seis meses el jugador ya estaba jugando en otro equipo (Deportes Copiapó) y hay una situación pendiente, siento yo, que la ANFP tiene que analizar".

Según el reglamento del torneo chileno, se puede reemplazar a un jugador lesionado por otro si el tiempo de recuperación excede los 180 días, pero Ramírez acusa que Pino volvió a jugar antes de dicho plazo por el León de Atacama.

Ahora resta ver si existe una sanción sobre La Serena, aunque es difícil dado que la ANFP fue la que habilitó a Suazo para volver a la división de honor.