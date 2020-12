Las lágrimas y los calificativos que tienen al Sifup enfrentado con Huachipato

Minuto 19 del encuentro entre Huachipato y Colo Colo en el estadio CAP y el director técnico del conjunto local, el paraguayo Gustavo Florentín, decide sacar del campo de juego al lateral Antonio Castillo y decide poner en su lugar al ecuatoriano Joffre Escobar.

El temprano cambio causó sorpresa en los espectadores, mientras que en el propio Castillo, de 22 años, la frustración y la pena lo llevaron a las lágrimas. Algunos integrantes del staff técnico de Huachipato lo intentaron consolar.

Consultado por el llanto de Antonio Castillo, Gustavo Florentín entregó una categórica declaración. "Si el jugador no es valiente, se equivoca de profesión. Uno tiene que ser fuerte. No me preocupa. Fue una decisión mía y tengo todo el derecho a realizar lo que pienso con mi cuerpo técnico", manifestó el entrenador de los acereros.

Ante ello, desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), salieron en defensa de Castillo y exigieron disculpas públicas por parte del entrenador de Huachipato.

"Jugar bien o mal un partido y ser criticado, es parte de nuestro trabajo, como le pasa a todos en sus respectivas áreas. Pero atacar a un futbolista por abrazar una profesión que ama, es una actitud deleznable. Exigimos disculpas públicas del DT Florentín", establecieron desde el Sifup.