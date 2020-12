Azul Azul se contactó con Marcelo Cañete para ser el reemplazante de Walter Montillo en la "U"

Marcelo Cañete se ha convertido en una de las figuras del Campeonato Nacional 2020, gracias al buen nivel que está mostrando en Cobresal, y, de hecho, lo repitió en el triunfo del martes del cuadro "minero" por 3-1 sobre Universidad de Concepción.

Tras la victoria ante el "Campanil", el volante se refirió al supuesto interés que tendría Universidad de Chile en sus servicios, para cubrir el puesto que dejará vacante Walter Montillo.

Nicolás Maturana encaró a cuerpo técnico de Ñublense: "Yo soy de Sename, pero orgulloso" El jugador de Cobreloa fue reemplazado en el encuentro con Ñublense y tras dejar la cancha increpó a la banca chillaneja, reclamando que fue víctima de ataques.

"Se contactaron para saber mi situación, pero nada más, nada concreto. Tengo contrato hasta el 2021 con Cobresal y tengo mi objetivo acá, que es clasificar a una copa", enfatizó el argentino.

"Con la ayuda de mis compañeros me potencio bastante bien y eso me llena de alegría", complementó el ex mediocampista de Universidad Católica.