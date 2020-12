A "Peluca" Falcón le sobra fe: "Yo no pienso en lo más mínimo en el descenso"

En medio del pésimo momento que vive Colo Colo, dentro de lo poco rescatable ha estado la llegada de Maximiliano Falcón. Pese a los malos resultados, el uruguayo se ha ganado el cariño de los hinchas.

En conferencia de prensa, el defensa abordó la complicada ubicación del "Cacique" en la tabla. A pesar del último lugar, se mostró confiado.

"Yo no pienso en lo más mínimo en el descenso, creo que lo vamos a sacar adelante. Hay que seguir laburando, no queda otra", advirtió el "Peluca". "Lo dije desde que llegué: en las rachas, cuando son negativas, todo te sale mal. Nosotros trabajamos todos los días con la idea que el técnico nos puso y a veces no se logra plasmar en la cancha", complementó.

Falcón también se refirió a una discusión que tuvo con su compañero en la retaguardia, Juan Manuel Insaurralde, tras el 2-0 de Deportes La Serena el martes en el Monumental. "Con el 'Chaco' está todo bien, son cosas de partido. Obviamente fue el segundo gol, estábamos buscando el empate y no se dio", explicó, agregando que "tiene trayectoria y la jerarquía para llevar la cinta de capitán. Todos seguimos sus palabras y defendemos lo que diga. Todo el equipo tiene que tirar para el mismo lado. Hay respeto hacia él".

AgenciaUno

Por último, el "charrúa" se refirió a su aporte extrafutbolístico. "La motivación, además de grupal, es personal. Soy un jugador que trata siempre de transmitir energía positiva, más allá de que las cosas estén mal", cerró.