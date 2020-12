La rabia de Rodrigo Sepúlveda tras eliminación del Inter en Champions: "Es un hueón, es un boludo, es un pelotudo Conte"

El Inter de Milán quedó eliminado ayer miércoles de la Champions League tras igualar sin goles ante el Shaktar Donestk, resultado que lo dejó en el último lugar del Grupo B.

Tras el cotejo, el periodista Rodrigo Sepúlveda comentó el partido a través de su canal de YouTube, en donde criticó duramente al entrenador Antonio Conte.

En ese sentido, afirmó que "que no me vengan a decir o que lo vengan a suavizar, que esto no es un fracaso. Esto es un fracaso absoluto del Inter".

Que Conte que tenía que ganar: Inter fuera de todo Pese a que le bastaba con vencer al Shakhtar en casa, el DT no transó sus principios y empató sin goles, quedando último.

"El gran responsable de esta eliminación se llama Antonio Conte. No hay otro. No tiene explicación. No tiene ninguna posibilidad de análisis después de lo que hizo hoy día. Yo dirigente del Inter lo saco pero de inmediato del club, aunque vaya con opciones de ganar la liga italiana. De inmediato lo saco del club", expresó.

De igual manera, remarcó que "yo dirigente del Inter lo agarro a Conte y lo saco a patadas hoy día", agregando que no puede creer que "pone en el minuto 74 a Alexis Sánchez. Alexis era desde el inicio".

"¡Si es tan hueón que saca a Lautaro, un tipo que te puede definir el partido, lo saca al minuto 84 y lo mete a Eriksen!", alegó.

"Si yo necesito ganar, si esta para mi es una final, no pierdo tiempo. Prefiero que me ganen 1-o y lo voy a buscar arriba. Si es mi equipo, mi institución, es lo que yo construí. yo quiero a la institución, quiero que le vaya bien, pongo a los mejores hueón, a los mejores. Si eso es lo que me da a mi rabia", afirmó Sepúlveda.

En ese sentido, insistió que "no puedo entender que mierda tiene en la cabeza Conte. Y disculpen si he lanzado algunas palabras que no corresponden. Es tanta la rabia que tengo contenida porque no lo puedo comprender".

"Quedaron eliminados de la Champions y a su jugador más distinto lo pone en el 74. Es un hueón, es un boludo, es un pelotudo Conte. No tiene otra definición", recalcó.

Por último, Rodrigo Sepúlveda reconoció que "de verdad y se lo digo sinceramente: estoy deshecho". "Pero lo que acabo de ver es una sorpresa que para mi no tiene ningún análisis profundo. es perjudicar a tu equipo", sentenció.

