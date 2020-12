Marcelo Bielsa es finalista del premio The Best de la FIFA como mejor entrenador del año

Marcelo Bielsa se convirtió este viernes en uno de los tres finalistas al premio The Best de la FIFA como mejor entrenador de la temporada 2019-2020.

El estratega argentino y otrora DT de la Selección Chilena, se metió en la terna final tras su gran campaña con el Leeds United, elenco al que ascendió a la Premier League tras 16 años de ausencia, tras salir campeón de la Championship.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Coach 2020 🏆

🇦🇷 Marcelo Bielsa

🇩🇪 Hans-Dieter Flick

🇩🇪 Jurgen Klopp#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/v2hLWhQFD2

— FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020