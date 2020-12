Chilenos en Brasil: Vargas anota un golazo en victoria del Mineiro y Kuscevic destaca en su debut como titular en Palmeiras

Una buena jornada de sábado tuvieron los chilenos Eduardo Vargas y Benjamín Kuscevic por la fecha 25 del Brasileirao. Ambos tuvieron destacadas actuaciones individuales y celebraron a nivel colectivo, con Atlético Mineiro y Palmeiras, respectivamente.

El ex atacante de Universidad de Chile tuvo su estreno goleador en el Mineiro al marcar el único tanto del triunfo 1-0 como visitante del equipo dirigido por Jorge Sampaoli sobre Athletico Paranaense.

Vargas, que jugó hasta los 85' como centrodelantero (fue reemplazado por Eduardo Sasha), recibió una asistencia de Keno y con un potente derechazo anotó el único gol (32') del encuentro disputado en el Arena da Baixada.

Por su parte del defensa Benjamín Kuscevic vivió su estreno como titular con la camiseta del Palmeiras. El ex Universidad Católica jugó los 90 minutos en el triunfo como local de su equipo sobre Bahia.

Kuscevic tuvo una sólida actuación en el centro de la zaga de Palmeiras, haciendo dupla en el primer tiempo con Gustavo Gómez y en el complemento con Alan Empereur. Y a los 87' el horizontal le impidió celebrar un gol tras un certero cabezazo en el área rival.

Quase O Quarto Do Verdao! Benjamin Kuscevic mandou na trave do Bahia já no finalzinho da partida. pic.twitter.com/uXQ6zdKEPz

