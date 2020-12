"Se mandan terrible cagada": la furia de Fernando Cordero contra el seremi de Salud por los casos de covid en La Calera

El futbolista Fernando Cordero lanzó duras críticas contra la autoridad sanitaria de la Quinta Región, después de que el seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, hiciera público el complejo panorama que enfrenta el club cementero a raíz de casos de covid-19.

Cordero acusó que Álvarez divulgó públicamente los casos del plantel cementero, sin realizar la correspondiente notificación previa a los afectados.

"Aclarar y transparentar: el plantel no tiene idea de los resultados de los PCR y hace dos días lo hicieron. Encuentro una falta de respeto que el laboratorio y seremi filtren información sin informar a los afectados. Se superan cada día por hacer todo mal", manifestó el "Chiqui" a través de un comentario en Twitter.

En otra publicación, el ex jugador de Universidad Católica sostuvo que "hace tres semanas vienen poniéndonos problemas, hablando de suplantación que no existió, publicando la identidad de un compañero y sus resultados (prohibido por Ley), ahora se mandan terrible cagada filtrando información nuevamente".

En sus críticas, Cordero fue más allá y apuntó directamente al seremi de Salud de Valparáiso. "Señor Francisco Álvarez, ¿no le pareció informar a los involucrados antes de tirar todo a la prensa ? Me acaba de llamar mi hija de 8 años preguntándome si estoy bien. No pensó la weaita antes de querer hacerse famoso (sic)", exclamó.

