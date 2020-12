Barcelona-PSG y Real Madrid-Atalanta: así quedaron las llaves de octavos de final de la Champions League

La Champions League sorteó este lunes las llaves de los octavos de final del certamen.

En ese sentido, el cruce que se robó las miradas es el que enfrentará al Barcelona con el PSG, en donde se verán las caras Lionel Messi con Neymar, quienes fueron justamente compañeros en el elenco blaugrana.

