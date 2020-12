Javier Parraguez: "Tengo a mi mamá que es de Colo Colo, así que si me critica ella, qué voy a esperar de los que no me conocen"

Si bien Colo Colo se mantiene como colista del certamen y con la amenaza latente del descenso, el Cacique tomó algo de oxígeno con el triunfo ante Unión Española, que le permitió recortar distancia con Coquimbo Unido, Deportes Iquique y los otros rivales por la lucha de escapar del fondo.

Javier Parraguez, una de las figuras de los albos ante los hispanos, quien abrió el marcador y ayudó al autogol de la victoria, se refirió a las críticas que ha recibido con la camiseta del conjunto de Macul.

Beñat San José y el técnico sensación de Sudamérica aparecen en la órbita de la "Roja" El ex DT español de la UC, quien está en el KAS Eupen belga, es avalado por su conocimiento del medio. Su compatriota Miguel Ángel Ramírez, de Independiente del Valle, también es seguido con atención.

"Si leyera todo lo que sale, estaría vuelto loco. Soy muy autocrítico, tengo a mi mamá que es de Colo Colo, así que si me critica ella que voy a esperar de los otros que no me conocen. El problema es que muchas veces no te llegan críticas, te llegan insultos. Eso es muy distinto. Las críticas son buenas, yo las escucho", reconoció el ariete en conferencia de prensa.

Sobre su diana ante los rojos, comentó: "El gol te da confianza para lo que queda, para poder afrontar estas 12 fechas que quedan. Ese paso por Tercera División te deja muchas enseñanzas, te hace fuerte. Juegas donde no te ve nadie y ahora es muy distinto. Es lindo ver esos pasos anteriores para valorar donde estás ahora".

Campeonato Nacional 2020: por un verano sin polera, pero con camiseta puesta La idea era terminar el torneo a fines de enero, pero las suspensiones ya lo extienden hasta febrero. Jugar hasta mediados de ese mes implica complejidades. Algunos especulan con un término anticipado del certamen.

Respecto a la lucha por la titularidad, expresó: "Hay una linda competición, muy sana (por la titularidad). Es entretenido entrenar con jugadores que quieren lo mismo que tu; aportar, jugar de titular. Eso hace que el nivel vaya creciendo".

Por último, sobre la lucha por evitar el descenso, Parraguez sostuvo: "Miedo no puede existir. Con mis compañeros estamos todos alineados en entregarse al 200% porque con el 100 no nos está alcanzando. Estamos últimos y no nos dimos cuenta cuando llegamos a esta posición".