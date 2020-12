De Paul le pone el pecho a las críticas por su error ante Huachipato: "A mí no me afecta, tengo que bancármelas"

Fernando de Paul cometió un error en el 2-1 parcial de Huachipato sobre Universidad de Chile el domingo, en un encuentro que finalmente terminó 2-2 en el Estadio Nacional. Tras ello, este lunes asistió a conferencia de prensa, donde fue consultado por los cuestionamientos.

AgenciaUno

"Acá hay que rendir todas las semanas. Aquí que tengas un partido bueno no significa nada. Las críticas las tomo bien", expresó el arquero de la "U". "El hincha quiere que su equipo gane y siempre va a criticar cuando no se dan los resultados. En este país tenemos la hinchada más pasional de todas. A mí no me afecta, tengo que bancármelas", complementó.

El "Tuto" también adelantó el "Clásico Universitario" de este miércoles, a las 18:30 horas, en Ñuñoa. Elogió a Universidad Católica.

"Tienen un plantel muy bueno, con individualidades muy buenas y funcionan muy bien como equipo. Va a ser un rival difícil, como lo viene siendo en los últimos años", destacó el portero azul. "Tenemos que estar concentrados y buscar el resultado que todos queremos", agregó.