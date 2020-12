La UC buscará reemplazar a Lanaro, siempre que la ANFP lo permita

La lesión de Germán Lanaro deja a Universidad Católica muy diezmada en su línea defensiva. Y, más encima, reemplazarlo no será una tarea sencilla. Eso, siempre y cuando la ANFP autorice la inscripción de un nuevo central.

Si bien lo de Lanaro es corte del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará fuera más de los 180 días que señala el reglamento, el reeemplazo de un lesionado de este tipo se puede realizar sólo hasta la quinta fecha de la segunda rueda.

Si bien la lesión se produjo en el duelo contra Colo Colo, que sería la octava fecha de las revanchas, la UC sólo ha disputado cuatro partidos en esta segunda mitad del campeonato, debido a sus compromisos internacionales.

Photosport

Por ello, Cruzados envió ya una carta, firmada por el propio Lanaro, pidiendo autorizar el reemplazo. Ahora, la mesa central del fútbol chileno debe decidir si aplica o no el recambio, dado el avance del torneo, aunque en justicia resulta de toda lógica autorizar la inscripción de un nuevo jugador, considerando que la UC no ha disputado cinco encuentros.

La tarea no será fácil, porque deben elegir sólo chilenos, pues no tienen cupos de extranjeros disponibles. Además, deben buscar entre los defensores de la “B”, entre quienes hayan jugado menos de cuatro partidos en Primera esta temporada o entre quienes hayan quedado libres de sus equipos en el exterior. Así que reemplazar al multicampeón Lanaro no será nada de sencillo, pero en San Carlos ya pirquinean en todos lados para encontrar una buena alternativa. Eso sí, cruzando los dedos para que la ANFP los autorice.