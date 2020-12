"Quédate un año más...": el mensaje de la esposa de Walter Montillo que ilusiona a los hinchas de la U

En el empate 2-2 de Universidad de Chile frente a Huachipato por la 25ª fecha del Campeonato Nacional, el volante argentino Walter Montillo anotó su gol número 100 en el profesionalismo, justo a pocos días de retirarse de la actividad.

Tras la centenaria celebración, la esposa de Montillo, Melina Lanazzo, publicó una foto en su cuenta de Instagram felicitando al argentino por el logro.

"100 GOLES! 100 VECES #WALTERDAMIAN. Qué privilegio haber gritado cada uno de ellos! Parabens!! Te mereces TODO! Te amo hasta la luna, 💯 veces!", publicó Lanazzo.



Instagram

De inmediato, el 10 de la U le comentó la publicación con un emotivo mensaje: "Gracias hermosa. Me hubiese gustado ver cómo gritan ahí afuera".

Pero la interacción no quedó ahí, ya que Lanazzo le propuso una particular idea que no dejó indiferente a los hinchas de la U: "Quédate un año más y gritamos los 110″, tiró.

El mensaje de Lanazzo se llenó de otras respuestas de cientos hinchas azules que le pedían a la esposa de Montillo, convencerlo para que siga la temporada 2021 con los azules.