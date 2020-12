DT de Ñublense relata su dura experiencia con el covid-19: "Pensé que me moría"

Un dura experiencia con el covid-19 vivió Jaime García, director técnico de Ñublense. El entrenador fue uno de los seis contagios de coronavirus en el plantel del club de Chillán.

"El sábado y domingo me empecé a sentir mal, el lunes en la mañana no podía respirar. Martes y miércoles pensé que me moría. Estuve en la UCI conectado a un respirador mecánico que me iba dando el oxígeno que necesitaba a través de una cánula. Tenía los pulmones con neumonía", relató en Las Últimas Noticias.

"La viví muy mal, imagínate que de ocho metidos en una sala se me fueron dos viejitos. De repente empecé a depurar bien y mis pulmos reaccionaron, y ya el viernes en la noche me sentí bien. El lunes me dieron de alta", continuó.

Ya recuperado, García contó con alto sentido del humor cómo fue su retorno a sus actividades en Ñublense. "Mi mamá me agarró a chuchadas, mi hermana me dijo que cómo se me ocurría ir. Pero bueno, me estaban esperando los jugadores, no cachaban mi gravedad. Yo tenía la necesidad de contarles mi historia, de lo que viví, que estuve a un paso de la muerte".

Para cerrar, Jaime García expresó lo siguiente: "lloraba cuando salí sano del hospital… adentro uno está lidiando con la muerte, todos los días pensé que iba a morir. La primera línea de la salud son mis héroes".