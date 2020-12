Agente de Claudio Borghi confirma que habrá reunión entre el DT y la Federación Colombiana

La semana venidera parece que marcará otro capítulo de la búsqueda de entrenador para la selección colombiana, cosa que afectaría a la chilena porque uno de los postulantes es el actual estratega de la Roja, Reinaldo Rueda. En ese contexto, representante del actual comentarista deportivo Claudio Borghi, Cristian Argiz, afirmó que el argentino se reunirá con la federación cafetera para revisar el asunto

"He estado conversando con Iván Novella (Director de Desarrollo y Selecciones Nacionales de Colombia), el brazo derecho del presidente Ramón Jerusún, quien según tengo entendido todavía está convaleciente de coronavirus. Según me dijo Novella, la próxima semana Jesurún estará en condiciones de sostener una reunión telemática con Borghi y conmigo", dijo el agente en entrevista con La Cuarta.

Además, el agente dio a conocer la información que maneja: “Según lo que sé, hay tres candidatos más firmes, uno colombiano y dos extranjeros. Yo no pregunto quiénes son los candidatos, porque no me corresponde hacerlo. (…) En Colombia se sabe que el postulante local es Reinaldo Rueda, el técnico de la selección chilena. Entre los extranjeros está el 'Bichi', eso es así".

El interés del campeón del mundo del 1986 no se ha escondido y el mismo Argiz lo resalta: “Ya lo ha dicho públicamente en otras ocasiones, le gusta mucho la idea de llegar a una selección tan importante como la colombiana. Es un proyecto interesante para él, donde encajaría perfectamente".

Por último, el representante del argentino agregó dos nuevas posibilidades para el futuro de Borghi: "No es la única oportunidad que manejamos en este momento. Existe un club en España y otro en la liga portuguesa que preguntaron por sus servicios".