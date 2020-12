¿Se acabó el amor con Alexis y Vidal?: medios italianos ahora destrozan al "King" por su bajo rendimiento

Es evidente que Arturo Vidal no ha tenido un buen arranque en el Inter de Milán. Tras llegar como petición expresa de refuerzo por parte Antonio Conte y empezar todos los partidos de titular, el chileno sufrió una lesión que lo marginó de la eliminación en Champions y no ha vuelto a comenzar en el once inicial pese a estar recuperado.

Cero goles y dos asistencias han sido los números del "Rey" desde que arribó al equipo lombardo, lo que le ha valido ser cuestionado tanto por un sector de la hinchada como por algunos medios italianos.

De hecho, el portal Mondonapoli ubicó a Vidal en el once ideal de jugadores decepcionantes de la Serie A.

El citado sitio explicó que "Arturo Vidal vuelve con Antonio Conte después de haber encantado en la época de la Juventus, y de haberlo hecho muy bien también en las filas del Bayern de Múnich y del Barcelona".

La prensa italiana destroza al "miedoso" Vidal: "Parece no haber encontrado su lugar en el mundo nerazzurri" Los medios criticaron con dureza al chileno tras la derrota del Inter en Madrid. Lo calificaron de "caótico".

Cuestionan la relación de calidad-precio de Vidal

"Se espera mucho del as chileno, especialmente porque a Vidal se le paga un buen dinero. ¡Hasta la fecha, como relación calidad-precio, es uno de los peores centrocampistas! Sin goles, muy pocas bonificaciones y muchas cartas para un jugador que, de momento, parece una mala copia del admirado en los mejores equipos de Europa", agregó.

El equipo de decepciones quedó compuesto por Salvatore Sirigu (Torino); Achraf Hakimi (Inter), Christopher Smalling (AS Roma), Domenico Criscito (Genoa); Alejandro Gómez (Atalanta), Luis Alberto (Lazio), Arturo Vidal (Inter), José Callejón (Fiorentina); Paulo Dybala (Juventus), Duván Zapata (Atalanta) y Franck Ribery (Fiorentina).