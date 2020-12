Aseguran que Reinaldo Rueda dejará la Roja incluso si no llega a la selección de Colombia

La era de Reinaldo Rueda en la Selección chilena podría llegar a su fin. Ahora aseguran que el estratego colombiano dejará la Roja incluso si falla su negociación con Colombia, pues estaría decepcionado por como la ANFP ha manejado su posible renuncia.

Según aseguró El Mercurio, el estratego caleño buscará un acuerdo por su salida aunque fracase el acuerdo con la selección cafetera, pues siente que en el directorio de Quilín no quieren que continúe al mando del Equipo de Todos.

"Si no resulta lo de Colombia, él buscará una salida. Tiene claro que en el directorio de la ANFP no lo quieren y no estará a la fuerza. De seguro se sentará con el presidente (Pablo Milad) y llegará a un acuerdo para salir de la banca de Chile. Reinaldo Rueda tiene un prestigio internacional que cuidar", explicó un cercano al DT en el citado matutino.

Federación Colombiana aclara que Claudio Borghi no es candidato para la selección La entidad aseguró, mediante un comunicado, que no hay ninguna reunión programada con el Bichi o con su representante. Por el momento, Reinaldo Rueda sigue siendo el principal candidato.

De momento, la gran traba para que "Rei" llegue a Colombia son los 3,4 millones de dólares anuales que exige de salario, además de la cláusula de salida, que bajó de 2,2 a 1 millón de la divisa norteamericana.

Durante la próxima semana, Rueda se reunirá con el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún, para resolver la situación, mientras que el futuro entrenador de la Selección chilena sigue siendo una incógnita.