¿Quién es Becky Hammon? La historia de la primera mujer en dirigir un equipo de la NBA

Simplemente histórica. Becky Hammon se convirtió en la primera mujer en toda la historia de la NBA en dirigir a un equipo de la NBA.

La asistente de los San Antonio Spurs tomó las riendas del quinteto de Texas tras la expulsión de su DT, Gregg Popovich cuando faltaban 3:56 minutos del segundo periodo.

Tras la expulsión de Popovich por reclamos e ingreso a la cancha, Hammon tomó su lugar en la banca del equipo, convirtiéndose además en la primera asistente de entrenador de tiempo completo en la historia de la liga.

Una vez finalizado el encuentro, Hammon no escondió su emoción. “Trato de no pensar en los aspectos más importantes de esto porque puede resultar abrumador. Realmente no he tenido tiempo de reflexionar, ni de mirar siquiera mi teléfono. Así que no sé qué pasa fuera del AT&T Center”, comentó.

“Busqué que los jugadores se colocaran en los lugares adecuados. Traté de motivarlos. Evidentemente, todos estamos en una situación de aprendizaje, pero me habría encantado salir de ahí con una victoria para los chicos”, agregó.

En tanto, LeBron James, máxima figura de la NBA, también tuvo palabras de elogios para Hammon. “Obviamente ella ha hecho su trabajo en los últimos años, y el entrenador Pop le ha dado la oportunidad. Es hermoso tan sólo oír cómo da las órdenes a gritos. Es muy apasionada por este deporte. Felicidades a ella y a nuestra liga”.

