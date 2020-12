La salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena podría concretarse en las próximas horas

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, dio un ultimátum para que el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, resuelva su situación en la Roja, y este mismo jueves podría concretarse la salida del colombiano.

"Hay avances en las comunicaciones con Colombia. Yo creo que por la tarde, tendremos noticias definitiva, tal como me he comprometido", expresó el directivo en diálogo con radio Cooperativa.

"Son situaciones en que ya se establecieron las situaciones con los agentes correspondientes, con los abogados correspondientes y falta finiquitar un par de detalles", añadió el ex intendente del Maule.

Además, agregó: "Hemos dado hasta hoy para esta comunicación y esperamos, como hay un compromiso, tener una resolución completa del profesor Rueda y la Federación de Colombia".

En caso de no haber acuerdo entre el DT y el fútbol cafetalero, Milad sostuvo: "Nos vamos a reunir con el 'profe' para definir el destino de la selección y si él sigue a cargo o no. Después de esta situación es más difícil, pero siempre hay que establecer las comunicaciones directas y no a través de los medios".

Por último, sobre un eventual reemplazante, comentó: "Nos basaremos en el trabajo de Francis Cagigao, quien tendrá la función de asesoría técnica con el directorio, por lo que habrá un trabajo profesional en base a las necesidades de la Selección".