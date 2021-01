Leeds de Bielsa sufrió una dura derrota a manos del Tottenham de José Mourinho

Leeds United comenzó el año 2021 con una dura derrota por 3-0 en su visita al Tottenham de José Mourinho, en un duelo válido por 27ª fecha de la Premier League

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa venía de dos triunfos en línea, sobre Burnley y West Bromwich, pero en el primer duelo de 2021 se encontró con la dura muralla de los Spurs.

El cuadro dirigido por José Mourinho fue el claro dominador de las acciones y no tuvo mayores complicaciones para quedarse con el triunfo gracias a los goles de Harry Kane (29’, de penal), Son Heung-Min (43’) y Toby Alderweireld (50’).

Con la derrota, "The Whites" se colocaron en el 11º lugar con 23 puntos, con un registro de siete victorias, dos empates y ocho derrotas.

Por la jornada 18 de la Premier, el rosarino y sus jugadores recibirán el sábado 16 de enero a Brighton (17º).

FULL TIME: #LUFC fall to a 3-0 defeat in London, after goals from Kane, Son and Alderweireld

