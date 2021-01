"Reaccioné mal": Gustavo Quinteros se disculpa por obsceno gesto y lo atribuye a "provocaciones"

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, entregó sus disculpas por el obsceno gesto que tuvo en medio del partido donde Colo Colo venció a Antofagasta, en horas de la mañana de este domingo.

"Hice algo que no debí haber hecho, hice algo de lo cual me arrepiento profundamente. Reaccioné mal. Hubieron provocaciones dentro y fuera de la cancha, donde no debí reaccionar como lo hice", indicó.

Quinteros fue enfático en sostener que se arrepiente "profundamente" y pidió disculpas "a toda la gente que estuvo involucrada. Más allá de las provocaciones, les pido disculpas a toda la gente del fútbol, porque ese gesto no refleja lo que yo soy como persona ni mucho menos como profesional".

"Tengo una trayectoria muy amplia en el futbol, donde es la primera vez que sucede algo así. Le pido disculpa a toda la gente que se pudo haber sentido ofendida. No tengo más palabras, simplemente que estoy arrepentido", subrayó, recalcando que ahora tiene el compromiso de no repetirlo "nunca más".

Asimismo, el entrenador lamentó el no haber disfrutado del triunfo del equipo ante Antofagasta.

