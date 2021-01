La Copa América 2021 en duda otra vez: "Sin público no es viable para la Conmebol"

La Copa America 2021, que en primera instancia iba a disputarse el año pasado en Argentina y Colombia, nuevamente vuelve a estar en duda por culpa de la pandemia del coronavirus.

La postergación del certamen para junio de este año podría aplazarse por un tiempo más, luego que desde el país cafetalero, co-organizador del torneo, aseguraran que no tienen la confirmación de la realización del campeonato más antiguo de selecciones.

Según indicó Fernando Jaramillo, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a radio Caracol, "no tenemos confirmación de que se vaya a jugar la Copa América”. Incluso en Colombia apuntan que analizan extender la competencia local para que el calendario no sea tan apretado como ahora.

"La Copa América sin público no es viable para la Conmebol. Público es público, no un aforo de 4 mil personas, porque tampoco dan los números. Tenemos que estar pendientes de la decisión de la Conmebol, y esa decisión puede ser que no haya Copa América”, explicó Jaramillo.

Por ahora en Colombia ven poco probable que el ministerio de salud local apruebe la presencia de miles de hinchas en los estadios para el certamen. Habrá que seguir esperando.