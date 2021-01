Blanco y Negro tiene opción de compra por otro 25% de Maximiliano Falcón: "Ojalá no la tomen"

Maximiliano Falcón es el nuevo jugador favorito de los hinchas de Colo Colo. Con apenas nueve partidos vestido de albo, no sólo se ganó la titularidad, sino también el cariño de los fanáticos.

El domingo salvó un gol en la línea en el último minuto, que le permitió al “Cacique” llevarse tres puntos de oro de su visita a Antofagasta. En medio de la angustiante lucha por el descenso, el defensa uruguayo es una luz de esperanza para los colocolinos.

Fue uno de los pocos acierto de Blanco y Negro en un 2020 para el olvido. La concesionaria encabezada por Aníbal Mosa pagó 650 mil dólares por la mitad de su pase al Rentistas “charrúa”, con la chance de adquirir otro 25% de la carta a mediados del 2021 por un monto proporcional, o sea, 325 mil de la divisa estadounidense.

Nicolás López, presidente del club de Montevideo, no duda de que ByN aprovechará esta cláusula. “No hemos hablado nada, pero yo estimo que van a hacer uso de la opción de compra. Ojalá que no la tomen, pero no porque no tengan plata jajajá”, bromea, a sabiendas de los problemas económicos por los que atraviesa la institución de Macul.

¿Se arrepiente el timonel de “El Renta” de no haber rentabilizado mejor a un futbolista de apenas 23 “primaveras”? “Fue un regalo, la verdad que sí, con el diario del lunes, como se dice, jajajá, pero en el momento nos sirvió el negocio y a él también, porque crecía en el tema profesional y económico. Vamos a ver cómo evoluciona, si termina rindiendo ese último 25%”, responde.

"Si sigue en estos rendimientos, Maximiliano Falcón va a durar poco en Chile”

Al mandamás no le sorprende el alto nivel alcanzado por el “Peluca” en nuestro país, ya que en su equipo advirtió que estaba para grandes cosas, luego de ser dejado libre por Nacional. “Eso le sirvió para vivir esta segunda oportunidad en su carrera, que la aprovechó. Está más maduro. Creció muchísimo en los dos años que estuvo con nosotros, pero recién está empezando, tiene para crecer muchísimo más”, destaca.

“Tenía mucha confianza en que él iba a rendir allá, se lo dije antes de irse. Viene demostrando lo que ya demostró acá”, agrega López, quien lo proyecta internacionalmente. “Tiene mucho temple y timming, es rápido, tiene buen juego aéreo y criterio para mandarse para arriba. Si sigue en estos rendimientos, va a durar poco en Chile”, cierra.