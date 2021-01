Bochorno para Bielsa: Leeds fue eliminado de la FA Cup tras ser goleado por un equipo de cuarta división

Una bochornosa derrota y eliminación sufrió este domingo el Leeds United de Marcelo Bielsa, al perder por un categórico 3-0 ante el modesto Crawley Town, por la tercera ronda de la FA Cup 2020-2021.

En el duelo disputado en el The People's Pension Stadium de Crawley, el equipo del ex DT de la Roja no supo hacer pesar su categoría de equipo de la Premier League ante un elenco que compite en la Ligue Two, la cuarta división del fútbol inglés.

El 71% de posesión de balón no le sirvió al equipo del "Loco". El modesto Crawley apostó por un inteligente partido de contra y gracias a los goles de Nicholas Tsaroulla (50'), Ashley Nadesan (53') y Jordan Tunnicliffe (70') selló su victoria.

Esta eliminación en el FA Cup se suma a la que sufrió en septiembre pasado en la Copa de la Liga, cuando el Hull City (de la tercera división) lo sacó de carrera.

Foto: Getty Images

Con dicha realidad, el Leeds United dirigido por Marcelo Bielsa deberá enfocarse de forma exclusiva en la Premier League en lo que resta de temporada. En dicha competencia marchan en el puesto 12 con 23 puntos.