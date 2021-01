Jaime García, DT del Ñublense campeón: "Podría haber estado dos semanas en cama, pero tenía la necesidad de contarles mi historia a los jugadores"

“Estamos choreados”. Jaime García, técnico de Ñublense, expresa el ánimo del plantel tras subir el sábado a la Primera División, con goleada por 5-0 sobre Copiapó incluida.

Claro, a los chillanejos les pasó de todo en esta temporada. Los jugadores estuvieron acogidos a la Ley de Protección al Empleo, el equipo no pudo hacer de local en el Nelson Oyarzún y, lo más grave, su DT se debatió entre la vida y la muerte por culpa del covid-19.

Pese a ello, los “choriceros” fueron punteros durante casi todo el torneo y aseguraron el título a dos fechas del final. Pero todavía no es tiempo de celebraciones: hoy entrenan.

¿Cuál fue la clave?

Lo comprometido del grupo, de los 11 y de los que venían detrás. Jamás bajaron en los entrenamientos, siempre tuvimos prácticas de la media hacia arriba, ellos empujaron muy bien el barco. Hubo un compromiso hacia el cuerpo técnico y de nosotros hacia ellos.

Hay hartos “picados” en el plantel, que tuvieron sus chances en Primera y que ahora tienen revancha en la “B”. ¿Se aprovecha esa pica?

Hay que tener mucha más paciencia. Yo me preocupo, pero ellos se tienen que dejar ayudar, sabiendo que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa, como un error. Eso fue un plus, que ellos dejaron que los ayudara, en forma personal y deportiva.

¿Crees que ellos se “camisetearon” más por lo que le pasó a Jaime García con el covid-19?

Es que a lo mejor vieron lo comprometido que yo estaba con ellos. Podría haber estado dos semanas en la cama tranquilamente. No lo hice de héroe, sino porque tenía la necesidad de contarles mi historia a ellos y no dejar esto tan lindo que teníamos.

AgenciaUno

Jaime García: "Va a ser recordado como un equipo con garra"

También estuvo el momento complicado donde acogen al plantel a la Ley de Protección al Empleo…

Acá los dirigentes lo supieron llevar de buena forma. Generalmente se tomaron buenas decisiones.

También tuvieron que ceder la localía, más allá de que ahora es sin gente…

Sí, es complicado salir de tu estadio, viajar a Talcahuano, tener que levantarte más temprano, a veces no podíamos ni almorzar bien. Menos mal que supimos manejar eso. Después volvimos sin gente y acá el público es fuerte, bien arraigado a su club, hace que el jugador corra esos metros que cuestan con un empujoncito. Se notaba que nos hacía falta.

¿Cómo va a ser recordado este ascenso, según Jaime García?

Va a ser recordado como un equipo con garra, comprometido, con convicción. Yo me puse la camiseta y se la pusieron todos los muchachos.

¿Es complicado reforzar el plantel en los equipos que ascienden, por el cariño?

Yo vengo compartiendo dos años con algunos, entonces, siempre es complicado, pero yo velo por la institución, por tomar las mejores decisiones profesionalmente. Acá no se puede pensar con el corazón, sino con la cabeza. Es indudable, pero ahora no estoy pensando en eso, porque todavía no ha terminado el torneo.