Luka Tudor, fallido candidato a constituyente por la UDI: "Me dijeron que las encuestas eran buenas"

Después de que se oficializaran las candidaturas a la Convención Constitucional, varias postulaciones fallidas han salido a la luz. Entre ellas la del ex futbolista y actual comentarista Luka Tudor.

El panelista de ESPN y Radio ADN contó en "Los Tenores" cómo surgió la idea de postularse a constituyente en la lista de la UDI por el distrito 10. Del mismo modo, el ex delantero explicó los motivos que lo llevaron a declinar de llevar adelante su candidatura.

"Básicamente me invitaron a participar. Lo encontré muy bonito, orgulloso que me hayan invitado, pero la verdad es que por trabajar en los medios hay incompatibilidad, pero también está el tema de tiempo tiempo. Si uno se mete en esto hay que hacerlo bien, esto es serio y hay que dedicarle todo el tiempo. Agradezco la posibilidad me ofreció la gente de Chile Vamos", declaró.

Tudor indicó que "me dijeron que las encuestas eran buenas, pero tampoco quiero darle mucha vuelta".

Por otro lado, el ex futbolista de Universidad Católica y Colo Colo, entre otros clubes, sostuvo que "me contactó gente de Chile Vamos, específicamente de la UDI, pero si hubiera sido otra gente los hubiera escuchado. No soy de ningún partido político"

Más allá de esta fallida experiencia, Luka Tudor dejó abierta la opción de aventurarse en otro desafío político. "En algún minuto puede darse, más adelante", dijo.