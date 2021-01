Capitán de Universidad de Concepción adelanta la "final" ante Colo Colo: "Venimos en alza"

En el cierre de la 29ª fecha del torneo, Deportes Iquique logró un agónico empate 2-2 en su visita a O’Higgins. Luego de tres derrotas consecutivas, el equipo de Cristián Leiva volvió a sumar y, de paso, provocó que Colo Colo regresara a la zona roja, ya que quedó penúltimo por diferencia de goles, con los mismos partidos jugados.

Fueron dos tiempos calcados en El Teniente, porque en ambos Marcelo Larrondo adelantó a los rancagüinos, a los 26’ y 65’, y en los dos Hans Salinas igualó para los “Dragones Celestes” mediante penales, a los 45’ y 90+2’. El conjunto dirigido por el “Flaco” mostró una evidente mejoría, que ya había anunciado en su caída del jueves a manos de Universidad Católica en el Tierra de Campeones.

Pero termina una jornada y de inmediato empieza otra, pues hoy arranca la 30ª. Y ésta presenta una oportunidad de oro para el “Cacique”, que la abrirá visitando desde las 17:00 horas a Universidad de Concepción.

Colo Colo y la U. de Conce vienen de ganar

Los albos, que vienen de vencer por 1-0 a Everton en el Monumental, buscarán aprovechar que no se jugará el duelo entre los iquiqueños y Coquimbo Unido. Por la participación de los “piratas” en la Copa Sudamericana, los dos rivales directos en la lucha por no descender no se moverán en la tabla.

Claro que, para escaparse del fondo, Colo Colo tendrá al frente a un oponente que viene dando signos de vida en la Tabla Ponderada. De la mano de Hugo Balladares, el “Campanil” retornó a los triunfos tras cinco encuentros con un batacazo, ya que en la noche dominical doblegó a domicilio a Unión La Calera por 2-1, después de una paridad en casa ante Palestino, al que casi le corta una racha de cinco victorias.

Photosport

“El ‘profe’ nos dejó claro cuando llegó que no venía a cambiar nada, pero sí a agregar cosas de su estilo. Me parece que se ha estado notando con un alza en el juego y en los resultados también. Ha sido positiva su llegada”, destaca Alejandro Camargo, capitán de los penquistas, quien adelanta el choque de esta tarde: “Es una final. Tuvimos muy pocos días para prepararla, pero tenemos que seguir con la misma dinámica que venimos mostrando”.

Por el lado colocolino, un edema deja fuera a Jorge Valdivia, quien será guardado para los últimos duelos. Tampoco estará Leonardo Valencia por lesión, mientras que Nicolás Blandi no fue citado por decisión técnica.