Rally Dakar: José Ignacio Cornejo abandona la competencia tras sufrir una caída

Malas noticias llegan del Rally Dakar 2021 que se desarrolla en Arabia Saudita. Finalmente José Ignacio Cornejo tuvo que abandonar la competencia en motos, por lo que puso fin al sueño de un histórico título para Chile.

El piloto chileno lideraba la clasificación general hasta el martes, pero este miércoles sufrió una caída en la décima etapa, en la especial de 342 kilómetros que se corrió entre Neom y Alula.

"Tras chocar en el kilómetro 152, el chileno siguió y terminó la etapa, pero no se encontraba bien. Va a ser examinado por el equipo médico y ha decidido abandonar la carrera", informó la organización.

El nacional terminó 11° en la antepenúltima prueba, pero no podrá seguir con su sueño de conquistar el primer título en motos para Chile.

❌ @nachocornejo11 abandons the Dakar.

After crashing at km152, the Chilean continued and finished the SS but he was not feeling well. He's going to be examined by the medical team and has decided to abandon the race. 🚑#Dakar2021 pic.twitter.com/Jh2c6jM9Sm

— DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2021