El cumpleañero Diego Valencia quiere celebrar un triunfo de la UC ante Unión Española: "No lo veo como un clásico"

Diego Valencia cumple 21 años hoy. Su celebración será en una cancha de fútbol, ya que los "cruzados" visitan esta noche, desde las 21:30 horas, a Unión Española en Santa Laura, en un partido clave rumbo al tricampeonato, ya que es la última oportunidad de los hispanos de meterse en la pelea por el título.

En el día de su cumpleaños, el "Pollo" recuerda el golpe duro que significó la derrota ante Vélez Sarsfield, expresa su cariño por Gustavo Quinteros y separa aguas en el conflicto entre su referente futbolístico, Nicolás Castillo, y su capitán, José Pedro Fuenzalida.

¿Fue un golpe muy duro el de Vélez?

—Sí, fue un golpe duro, un partido complicado. Veníamos jugando bien y el hecho de haber perdido en el último minuto, fue duro.

¿Se le desea suerte a Quinteros en Colo Colo?

—Jajajá. Yo al “profe” Gustavo le tengo mucho cariño. A la gente que me ha ayudado en mi carrera siempre le voy a desear lo mejor, porque han trabajado para poder seguir creciendo como jugador.

Tu referente es Castillo. ¿Qué te pasa cuando ves las polémicas que ha armado con el “Chapa”, que es tu capitán? ¿Es algo complejo para ti?

—No, la verdad es que no es algo complejo para mí, yo sé separar muy bien lo futbolístico de lo personal. Sabemos que el “Nico” Castillo es un gran jugador, él es mi referente futbolístico y siempre lo he admirado por eso, pero su vida personal, lo que opina en las redes sociales, es cosa de cada uno. No soy quien para juzgar.

¿Es “clásico” contra Unión o no?

—Yo no lo veo como un “clásico”. Unión es un gran equipo, que viene trabajando bien hace hartas temporadas. Va a ser un lindo partido, pero personalmente no lo veo como un “clásico”.