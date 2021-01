El "experimentado" Diego Valencia cumple 21 años: "Zampedri es un jugador mañoso, aprendo mucho de él"

Diego Valencia vive un presente dulce. Tras días duros en Universidad Católica, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield, donde le tocó la difícil misión de reemplazar al inspirado Fernando Zampedri, volvió al gol en momentos decisivos.

El delantero, que hoy celebra sus 21 años, junto a Ignacio Saa­vedra, que el martes cumplió 22, lideró a la “patrulla juvenil” en el fundamental 3-0 sobre Huachipato. Tres días después le dio el triunfo a la UC en Iquique, seis puntos clave para la “Franja”, que esta noche visita a Unión Española, un partido que el “Pollo” no considera como “clásico”.

¿Está Diego Valencia pasando por el mejor momento de su carrera?

—No lo veo así. Estoy pasando por un buen momento, pero he tenido otros buenos momentos, así que no sé si es el mejor.

Ya llevas los mismos goles que en 2019, cuatro. ¿Estás viendo una evolución?

—Sí. A medida de que va avanzando el tiempo, uno va aprendiendo mucho. También cambiamos de cuerpo técnico y, con el “profe” Ariel, aprendí cosas nuevas, me ha enseñado cosas que quizá no trabajábamos mucho con el “profe” Gustavo, así que sí, siento que he ido creciendo como jugador.

Llevas tres entrenadores en el plantel adulto, Beñat, Quinteros y Holan. ¿Sientes que con Holan has aprendido más, que has evolucionado?

—No lo veo así. De los tres he aprendido muchísimo, cosas distintas. El “profe” Beñat fue el primero que tuve en el plantel y me enseñó muchísimas cosas. Ya con el “profe” Gustavo empecé a jugar más, a tener partidos de titular y más minutos, e hice goles, con un mayor protagonismo. Y con el “profe” Ariel seguí por la misma senda, he jugado harto y he marcado. De los tres tengo un gran recuerdo.

¿Cómo te has sentido jugando como extremo y, sobre todo, como interior? Lo último sorprendió a todos, ¿a ti?

—Sí, son posiciones que no son naturales para mí, yo toda mi vida he jugado como centrodelantero, pero estoy entusiasmado con poder aprender estas nuevas posiciones. Si me han puesto ahí es porque ven que puedo ayudar al equipo, por lo tanto, estoy trabajando en los entrenamientos para poder acostumbrarme, por si me necesitan ahí.

¿Qué te dice Holan cuando te pone de interior?

—Me dice que me ve un potencial ahí, en especial yendo hacia el centro y apareciendo desde atrás como un delantero más. Cuando un volante ofensivo entra al área, generalmente lo hace sin marca, por lo tanto, ahí podemos marcar diferencias.

¿Te ha servido para entender más tu posición de “9”?

—No sé si entender más la posición, pero sí creo que me da un poco más de recursos. Siento que un “9” es muy peligroso cuando se recoge y juega bien, eso lo he ido aprendiendo cuando el “profe” me hace jugar de volante. También el “9” necesita movilidad, por lo tanto, muchas veces puede ir a la orilla, y eso lo puedo aprender como extremo. Todo esto me va a ayudar mucho para potenciar mi juego de centrodelantero.

La firme: ¿Te sacaste un peso de encima con los goles a Huachipato e Iquique?

—Jajajá, no, un peso de encima, no. Quizá es un desahogo, pero yo soy una persona que tiene autocrítica, que se exige mucho. Lo veo más, por ahí, como un desahogo, pero por algo mío, porque me da más tranquilidad y confianza.

Photosport

Los jugadores jóvenes se meten harto a las redes sociales. ¿Sientes que te critican mucho, pese a ser tan joven?

—Mira, la verdad es que yo no soy mucho de leer comentarios, de estar pendiente de eso. Yo tomo más en cuenta la opinión del cuerpo técnico y de mis compañeros, que es la gente que realmente sabe de fútbol y que quiere lo mejor para nosotros. Yo presto atención a lo que me dicen ellos.

¿Es complicado ser el reemplazante natural de un compañero que está tan inspirado, como Zampedri? ¿Entras con una presión extra?

—Fernando es un gran jugador y estoy feliz de poder compartir con él, y de aprender de él. Nos entendemos bien. No veo como una presión entrar sabiendo que él está haciendo hartos goles, sino todo lo contrario, me enfoco en hacer lo mejor posible. Uno entra como delantero y quiere hacer goles, pero muchas veces hay compañeros que están mejor posicionados.

¿Qué has aprendido de él?

—Él le da mucha importancia a la presión, es un jugador mañoso igual. Aprendo mucho de él en todo sentido.

¿El partido contra Huachipato marca un antes y un después en la campaña, con los jóvenes sacando la cara y con tu gol destapando el resultado?

—No sé si es algo que marque, pero sí creo que fue un partido que nos da confianza a los jóvenes, porque teníamos muchas bajas, jugaron muchos canteranos y rindieron, por lo tanto, nos da esa confianza de que estamos para competir y jugar una gran cantidad de minutos.

El experimentado Diego Valencia

Molestabas al “Nacho” Saa­vedra porque ya parecía experimentado y Diego Valencia anda por ahí también con esta nueva camada…

—Jajajá. No sé si llamarnos experimentados, pero sí, dentro de los jugadores jóvenes, somos los que llevamos más tiempo, con tres temporadas, dos títulos nacionales, una Supercopa y dos años seguidos en copas internacionales. Sumado a la gran cantidad de partidos que estamos teniendo, nos da una experiencia mayor.

¿Te falta desarrollar más tu físico, sacar más “caja”?

—Sí, es algo que ya estoy trabajando hace tiempo, con trabajos específicos de gimnasio y nutrición, en conjunto con el preparador físico y el nutricionista. Desde que empecé este trabajo, he subido casi seis kilos. Siento que se están empezando a notar estos cambios, ya me siento mucho más armado.

¿Entre los planes de Diego Valencia está irse pronto para afuera o consolidarse en la Católica?

—Mi objetivo es, primero, lograr cosas importantes acá en el club y seguir formándome como jugador, para, en el momento que pueda salir al extranjero, estar bien preparado.

¿Tienes pensado priorizar lo deportivo por sobre lo económico? ¿Te irías a México, por ejemplo?

—Creo que en Chile desprecian mucho al fútbol mexicano, acá es muy mal visto, siendo que es muy competitivo, porque hay grandes jugadores y equipos. Pero sí, mi pensamiento es poner lo deportivo por sobre lo económico.

Todavía eres joven, pero ¿sientes que en el futuro puedes llenar el vacío de centrodelanteros que hay en Chile?

—Siento que soy joven todavía. Es algo que obviamente me gustaría, es un objetivo para todos los futbolistas, pero me falta mucho, necesito aprender un montón de cosas. Ojalá algún día se pueda dar.