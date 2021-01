Paredes sabe que es de vida o muerte quedarse con el Superclásico :"Tenemos que ganar obligados"

Este domingo se juega un nuevo Superclásico, que es vital para Colo-Colo y para la Universidad de Chile. Los albos tendrán que salir con todo para mantener la paternidad en el Estadio Monumental y también para sumar de a tres y así salir del fondo de la tabla.

En conferencia de prensa, Esteban Paredes, demostró que la tiene clara y que no hay espacio para el error.

Superclásico: los tres años seguidos donde la "U" tuvo paternidad sobre Colo Colo en el Monumental Entre 1999 y el 2001, los azules lograron sus únicos tres triunfos en Macul por torneos nacionales. Luego, vendría la sequía de dos décadas, que buscarán cortar este domingo.

"Tenemos que ganar obligados, nos hacen falta los tres puntos. Al plantel lo veo muy motivado y concentrado. No me cabe duda que vamos a salir al mil por ciento para poder lograr el triunfo", indicó el "Tanque".

Agregó que "me siento con las ganas y con la fuerza igual que el 2017. Si me toca anotar lo haré feliz, pero acá independiente de quien haga un gol somos un equipo y tenemos que ir todos por la misma senda para el triunfo".

Colo-Colo tiene 29 puntos con partidos menos, y sólo se encuentra sobre Iquique y Coquimbo, que también tienen encuentros pendientes.

"Todas las estadísticas y la historia queda atrás, solo pensamos en ganar un clásico más. Los dos equipos han jugado bien y mal, el que cometa menos errores va a ser el ganador. Tenemos que estar concentrados (…) Lo más importante es dejar a Colo Colo en Primera, pero hoy en día no me he puesto a pensar en cuántos clásicos me quedan".