Cristián Castañeda mete presión de cara al Superclásico: "Aun si descendieran, el hincha colocolino no perdonaría perder con la 'U' en el Monumental"

El 9 de septiembre de 2001 es una de las efemérides más recordadas del fútbol chileno. Sobre todo en una semana de Superclásico como ésta, donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Monumental, estadio en el que los azules no ganan desde esa lejana fecha.

Hace 20 años, la “U” se impuso por 3-2, con Cristián Castañeda como capitán, quien anotó un autogol para el 1-2 parcial, luego de que Sebastián González abriera la cuenta y Diego “Gokú” Rivarola empatara transitoriamente. Después, Arilson y Carlos Garrido darían vuelta el marcador.

“Scooby Doo” adelanta el partido de este domingo, que tendrá un par de condimentos bastante especiales: ambos equipos llegan peleando por no descender y no habrá público en Macul. Este último escenario no es inédito, ya que se dio en las semifinales de los playoffs del Apertura 2012, cuando el cuadro de Luis Pérez mantuvo esta racha de dos décadas con un 2-0 sobre el conjunto de Jorge Sampaoli, que, a la postre, igual sería campeón, gracias a un 4-0 en la vuelta.

Photosport

¿Le juega a favor a la “U” que no haya público?

—Ojalá po’, jajajá. Es lo único que quiere uno. Fui el capitán del último equipo que ganó allá, entonces, queremos revertirlo. Está bien que estemos en la historia, pero uno se cansa de eso, así que ojalá este plantel tenga la capacidad de revertir eso y que lo del público sea factor, y aprovecharlo, porque la llegada del bus, el calentamiento, siempre son hostiles. Puede ser un aliciente para que la “U” juegue tranquila y compita ante un rival que está en las mismas condiciones, porque yo creo que están a la par.

Más allá de que la “U” también pasa por un mal momento, Colo Colo está teniendo quizá el peor año de su historia. Sumado a que no habrá público, ¿es el escenario ideal para ganar?

—No, para nada. Al revés, yo creo que es más complicado, porque si hay algo que puede salvarle el año a Colo Colo, es ganarle a la “U”. Tienen mucho más que perder, porque si lo pierden, ahí sí que el año sería catastrófico. Entonces, es una buena posibilidad que tienen de salvar un año malísimo. Mira, aun si descendieran, el hincha colocolino no perdonaría perder con la “U”, así que va a ser un partido bravo.

En los 20 años que han pasado, algunos jugadores han hablado del aspecto sicológico. ¿Eso mismo pasa por el público o va más allá?

—Mira, es un todo. Colo Colo aprovecha muy bien esta situación y ellos quieren seguir alargándola, por eso hablan de los 20 años que no ha ganado la “U” y lo van metiendo en el disco duro. Ellos hacen bien su pega, pero la “U” tiene que abstraerse de eso y rebelarse ante las estadísticas. Mientras no lo haga, Colo Colo va a seguir utilizando esa muletilla de que no le pueden ganar en el Monumental.

Habiendo jugado en hartos estadios, ¿en el Monumental se siente al hincha más encima?

—No, si no es tanto. Uno que ha jugado con 70 mil a favor, también le gusta de repente tener 70 mil en contra. El Monumental no ha cambiado y nosotros, en esa época, ganamos en 1999 (N. de la R.: 5-2), en el 2000 (3-1) y en el 2001. Es importante no tener ese bullicio y puede ser un aliciente, pero hay que estar a la altura para competir.

"No creo que se dé un Superclásico por el descenso"

Si la “U” llega a ganar, ¿crees que del lado de Colo Colo van a sacar el tema del público?

—No, no creo. Para Colo Colo no hay excusas hoy. La presión hay que traspasárselas a ellos, porque no es lo mismo descender y perder con la “U”, que descender y ganarle a la “U”. Siendo terribles las dos, para mí es más terrible perder con el archirrival después de tanto tiempo.

¿Te da pena ver un Superclásico tan devaluado, con los dos equipos peleando el descenso?

—No, un clásico siempre va a ser un clásico, sea en Tercera, en Segunda, en Primera o peleando el descenso. Siempre hay algo importante por jugar, más hoy día, que tiene mucho morbo. El perdedor, sin duda, va a sufrir el rigor de la derrota, va a ser mucho más terrible que en otros clásicos.

¿Te da miedo un Superclásico por el descenso?

—No, no creo que se dé un Superclásico por el descenso, es difícil, no me preocupa eso. Hay que ir al Monumental y demostrar que se puede torcer la historia.