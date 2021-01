Jason Silva reclama su derecho a volver al fútbol: "Herrera y Holgado están jugando, pero yo no he matado a nadie y estoy encerrado"

El ex jugador de Colo Colo y Palestino, Jason Silva, atraviesa en la actualidad un complejo momento personal al estar sometido a medidas cautelares en su domicilio, luego de ser vinculado con una banda especializada en "portonazos".

El futbolista calificó de "injusto" encontrarse sin poder ejercer su profesión mientras otros jugadores que pasaron por la Justicia, como Johnny Herrera y Rodrigo Holgado, siguen jugando en forma normal en el profesionalismo.

"No me molesta que me traten de flaite, pero sí que me comparen con Luis Núñez o Francisco Huaiquipán. Ellos han estado metidos en cosas de muertes o traficantes", expresó el jugador en una entrevista con El Mercurio.

En medio de la amargura natural por su situación de este momento, Silva cuestionó el hecho de que "Johnny Herrera mató a una persona, iba con alcohol, y ahora está de lo mejor jugando. Lo mismo con Holgado de Audax Italiano, yo no he matado ni robado a nadie, pero me tienen encerrado".

Funaron a jugador de Audax: Holgado está con arresto domiciliario por la muerte de motociclista Cercanos a la víctima esperaron fuera del estadio a Rodrigo Holgado, quien se encuentra con arresto domiciliario nocturno tras ser procesado.

Incidentes en un clásico: Silva acusa discriminación en el fútbol

Por otro lado, el futbolista se refirió también a su primera polémica en un Superclásico ante la U en 2014, donde, jugando por Colo Colo fue detenido por incitar a la violencia en los estadios tras pisar un lienzo de los azules después del partido.

"Desde ese minuto quedé como flaite, como delincuente. Una vez Marcelo Díaz hizo un 'Pato Yáñez' a la barra de Colo Colo y no le dijeron nada. Yo soy flaite porque soy de población, pero él no", agregó el futbolista profesional que espera la posibilidad de volver a las canchas.