Claudio Bravo confesó su sueño de ser el técnico de la Roja y aseguró que "no cierra la puerta" a ningún club en Chile

Claudio Bravo ya piensa en los últimos años de su carrera. Pese a estar jugando en el Real Betis en la primera división de España, el portero de 37 años se proyecta para después que termine su carrera como futbolista, así como también un posible retorno a Chile.

Si bien la lógica indicaría que en caso de llegar nuevamente el fútbol chileno sería a Colo Colo, el bicampeón de América aseguró en conversación con el nuevo TNT Sports Chile que "he sido abierto en la opción de volver, nunca cierro las puertas de ningún lugar".

Se pone al día el Torneo Nacional: la ANFP entregó la programación de los partidos pendientes La fecha 32 esperará algunas semanas, para que la recta final del campeonato todos los clubes tengan la misma cantidad de juego por delante.

"Si me toca estar en Colo Colo, feliz de volver, estar, dar una mano. Más en un lugar donde naciste y eres parte de una historia, quizás no tan grande como otros jugadores, pero parte", dijo el guardameta, pero también "me abro a las posibilidades de estar en otros lugares".

Bravo aseguró que "no siempre depende de uno", ya que también influye "lo que piense el técnico, de si la posición está bien cubierta en el plantel, del momento, de la gente que quiera que pueda volver y cómo me encuentre, si estoy en un lugar y no estoy bien físicamente o no me siento bien dentro de un arco, mejor le doy el lugar a jugador joven o a gente en mejores condiciones. Volver para no ser lo mismo de siempre, no es lo mismo".

Aún así el ex capitán de la Selección Chilena no escondió su preferencia por los albos, a quienes no se imagina en Primera B. "Nunca lo he visto en esta situación. Como colocolino no se te pasa por la cabeza ver al club en una condición que está expuesto hoy en día, si bien me tocó estar en un momento malo, en cuanto a lo económico, el espíritu era increíble".

Mi respeto y saludo para los @CruzadosSADP en su 83 aniversario 🎂 que sean muchos años más! #RESPETO — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) April 21, 2020

Claudio Bravo: "Me encantaría ser técnico y dirigir la selección"

El portero también habló sobre lo que busca una vez colgados los guantes. "Me encantaría ser técnico y dirigir a la Selección. Necesito mucha preparación y hacer un camino largo y poder estar ahí. He tenido la vivencia y el recorrido, junto con la posibilidad de compartir con grandes técnicos y jugadores", comenzó comentando.

El bicampeón de Copa América en el arco de la Roja aseguró que "he logrado éxitos en clubes y selección, entonces me pregunto, ¿por qué no puedo estar ahí?".

Además, reveló una anécdota junto a Pep Guardiola durante una gira en Estados Unidos y lo llamó a su oficina. "Me planteó la opción del día de mañana ser entrenador. Le pregunté, entre risas, si quería retirarme; pero me respondió que no, que había que proyectar cosas para futuro, que veía que tenía potencial para ser un buen entrenador", le dijo su técnico en el Manchester City.

Jason Silva reclama su derecho a volver al fútbol: "Herrera y Holgado están jugando, pero yo no he matado a nadie y estoy encerrado" El futbolista se encuentra con medidas cautelares por un dictamen judicial y compara su caso con la situación de Johnny Herrera y Rodrigo Holgado.

Desde ahí que comenzó a prepararse, ya que el catalán le recomendó "comenzar a tomar nota desde ya. En ese entonces fueron palabras importantes de uno de los mejores entrenadores del mundo".

Finalmente, sobre la salida de Reinaldo Rueda, Claudio Bravo aseguró que "hay que estar en la piel del entrenador. Muchas veces estamos en el papel del jugador, pero no al otro lado. Lo mismo pasa con la parte dirigencial. En Sudamérica es muy complejo y demanda mucho".

Bravo es uno de los jugadores con más años en al selección chilena: