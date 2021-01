Quinteros repasó a la "U" tras el Superclásico: "No hizo demasiado para ganarlo"

Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa tras la paridad sin goles ante Colo Colo y Universidad de Chile en el Superclásico. El DT de los albos aseguró que se hubieran llevado el triunfo de no ser por los problemas de finiquito y volvió a lamentar las bajas por lesión.

"Creo que (la U) no hizo demasiado para ganarlo. Llegaron un par de veces al igual que nosotros, pero no finalizamos bien las jugadas. No estuvimos precisos, volvimos a cometer eso que a veces nos pasa y el empate reflejó que ningún equipo marcó diferencia", comenzó el DT.

Quinteros apuntó: "Tenemos que jugar mejor, tenemos que recuperar jugadores, se nos lesionaron tres en la misma posición, Matías (Fernández), 'Mago' (Valdivia) y (Leonardo) Valencia. Ojalá agarrar ritmo con alguno de ellos tres para avanzar en lo que respecta a las transiciones".

Photosport

El estratega explicó que "buscamos jugar como jugamos ante Everton. Ese primer tiempo fue lo ideal, tenemos que volver a jugar de esa manera, por eso espero recuperar a los jugadores y tener variantes en la mitad de adelante y finalizar mejor las arremetidas. Destaco que mejoramos la solidez defensiva y antes nos hacían más goles"

Un punto que hay que hacer valer

Respecto al resultado ante la U, el ex técnico de la UC señaló: "Se suma un punto. Si sumas en un clásico no está tan mal, siempre y cuando el próximo resultado sumemos de a tres. Si no, este resultado va a ser negativo".

Photosport

Por otro lado, el entrenador argentino confesó que esperaba abandonar antes la parte baja de la tabla: "Yo pensaba que mucho tiempo antes íbamos a salir de la lucha por el descenso.Pero cuando te topas con diversas circunstancias y no tienes a los mismos jugadores se complica, porque no tienes a los mejores a disposición. Además, cuando jugamos cada tres o cuatro días pierdes jugadores, hoy fue a Felipe Campos, por ejemplo".