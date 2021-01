Los árbitros quieren dejar de ser "ninguneados": "A los futbolistas les bastó anunciar un paro para que se sentaran a negociar"

Hace algunos días, se conoció la demanda del gremio de árbitros profesionales, que dirige en Primera, Primera B y Segunda División, en busca de un inédito cobro por derechos de imagen. La idea de los colegiados es recibir dineros provenientes de los derechos de televisión, tal como ocurre con los futbolistas.

Liderando la ofensiva de los réferis está el abogado Raúl Meza, quien detalla los alcances de la petición de sus representados.

Raúl Meza, abogado de los árbitros

¿De dónde y de quién surge la idea?

—La demanda que tienen los que pertenecen al Sindicato de Árbitros Profesionales surge en 2019, a raíz del acuerdo entre Turner, adjudicataria de los derechos del CDF, y el Sifup, que -después de una mesa de negociación convocada por la Anfp- logró importantes beneficios económicos, entre otros, el pago de bonos anuales para financiar fondos de retiro, seguros de salud y otros para los futbolistas. En virtud de este precedente, este sindicato tiene la convicción jurídica de que le corresponde lo mismo, por considerar que son uno de los actores principales de esta industria del fútbol. Los árbitros tienen el legítimo derecho a ser compensados económicamente por el uso de su imagen en la señal televisiva, por parte de una empresa privada que obtiene ganancias por la actividad deportiva profesional que cumplen mis representados.

¿Qué piso tiene el pedido?

—Nos parece que nos asisten fundamentos legales y constitucionales muy sólidos para ejercer los derechos que les corresponden a los asociados, considerando especialmente que el rol que cumplen éstos en la industria televisiva del fútbol profesional es irreemplazable para el desarrollo de esta actividad, de la misma forma que lo son los futbolistas. Lo que exigen mis representados es una igualdad de tratamiento por parte de una empresa privada que lucra con la imagen de los árbitros.

¿Hay jurisprudencia al respecto?

—En Chile existe jurisprudencia de parte de la Corte Suprema, en orden a reconocer que toda persona tiene derecho a su imagen y, por lo tanto, nadie puede hacer uso de ella sin su expresa autorización, de tal manera que quien haga uso sin consentimiento, provoca un daño de carácter patrimonial que debe ser económicamente compensado, en virtud de la vulneración de la garantía constitucional del derecho de propiedad que consagra nuestra actual Constitución Política. Esperamos que Turner tenga la misma conducta que tuvo con el Sifup y se dignifique el rol fundamental que cumplen los árbitros.

¿Todavía no les contesta Pablo Milad?

—Afortunadamente, Pablo Milad ha tenido una muy buena disposición para escuchar las peticiones que tienen sus trabajadores respecto de Turner, citándonos para esta semana a una reunión para conversar sobre las demandas y los beneficios económicos que están solicitando los asociados al sindicato. Esperamos que la máxima autoridad del fútbol profesional cumpla un rol activo en la reanudación del proceso de negociación que terminó unilateralmente la transnacional, especialmente considerando que el anterior presidente de la Anfp fue determinante en el acuerdo al que se llegó en 2019 con el Sifup.

"Los árbitros sólo desean ser tratados con dignidad"

¿Va en serio el posible paro?

—El primer paso judicial que está acordado con nuestros representados es interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que suspenda en forma inmediata la señal televisiva del Canal del Fútbol (ahora TNT Sports), en consideración al uso de la imagen de los árbitros sin expresa autorización ni consentimiento de los mismos. Sin embargo, esta presentación está condicionada a los resultados que tengamos de la reunión con el presidente de la Anfp. Ahora bien, si observamos que las posturas de los principales actores involucrados en este conflicto no reconocen que los miembros de este Sindicato tienen el legítimo derecho a acceder a los mismos beneficios económicos que el Sifup, no descartamos que voten parar sus actividades, pero hoy no constituye una prioridad de parte de esta entidad sindical. Aunque me permito recordar que a los futbolistas les bastó anunciar un paro para que Turner se sentara a negociar.

¿Están aprovechando que el calendario está más apretado que nunca para meter presión?

—Aquí no existen aprovechamientos de ninguna naturaleza por parte de los miembros del sindicato, esto sólo responde a demandas legítimas, que irán en beneficio de todos sus asociados y sus familias. El Sindicato de Árbitros Profesionales sólo desea que sean tratados con dignidad e igualdad, no seguir siendo los postergados, abandonados y ninguneados, por la inapreciable y valiosa labor profesional que realizan.