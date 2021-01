"Todo tiene un límite": la reaparición de Coquimbo en el Campeonato comienza con problemas

Atrás quedó la histórica participación en la Copa Sudamericana. Una vez finalizado el partido ante Defensa y Justicia en Buenos Aires, Coquimbo puso todos sus focos retomar la actividad en el Campeonato Nacional 2020, en el que pelea por no descender.

Tras jugar el sábado por la noche, la delegación de club "pirata" viajó durante la madrugada de domingo a Santiago. Una vez en suelo chileno, inmediatamente se procedió a los exámenes PCR correspondientes, todo con el fin de poder entrenar este lunes con miras al partido del miércoles 20 de enero ante Curicó Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Con dicho encuentro, válido por la fecha 31 del Campeonato, Coquimbo se reinsertará en la competencia local (no juega desde el 27 de diciembre, cuando venció 1-0 a Huachipato como visita). Sin embargo el desarrollo de aquel partido está en veremos.

"Todo tiene un límite"

La directiva del elenco de la Cuarta Región pidió su suspensión, ya que el entrenamiento que estaba programado para las 17:00 de este lunes no se pudo llevar a cabo. "Nuestra institución mantiene la convicción de que debemos jugar dónde sea y cuándo sea, sin importar si nos programan 6 partidos en 2 semanas, no obstante, todo tiene un límite", manifestó Coquimbo a través de un comunicado.

"Hoy a las 11:42 AM se enviaron todos nuestros resultados negativos para que la ANFP pudiera gestionar el alzamiento de cuarentena y así entrenar hoy lunes a las 5:00 PM. A pesar de ello, lamentamos informar que aún no se gestiona este alzamiento. Nos han señalado todo el día que recibiremos el documento, no obstante, aún no nos están permitiendo entrenar hoy lunes", prosiguió el escrito.

Por lo mismo, Coquimbo plantea la necesidad de suspender el partido de este miércoles ante Curicó. "Consideramos que no se mantienen condiciones deportivas equitativas frente al próximo partid ante Curicó Unido, pues nos exigen jugar sin entrenar, o eventualmente, solo entrenando el día anterior al encuentro", afirmó el club "pirata", gregando que "pediremos a la ANFP que priorice la razón y la equidad deportiva y nos suspenda el partido de este miércoles 20 de enero, esperando esta vez sí poder tener una buena acogida".

La programación de Coquimbo para ponerse al día en el Campeonato Nacional 2020: